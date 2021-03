Andriy Lunin (Real Madrid) : Marié à sa belle Anastasia, dans une tenue surprenante

Tout va pour le mieux au Real Madrid ! Qualifiée pour les quarts de finale de Ligue des Champions, deuxième de Liga à 3 points du premier, l'équipe coachée par Zinédine Zidane a accueilli une autre heureuse nouvelle : le mariage d'un joueur et sa petite amie, qui ont osé une tenue hors du commun pour sceller leur union.

Les nouveaux mariés s'appellent Andriy Lunin et Anastasia. Le gardien de but ukrainien du Real a épousé sa fiancée, ukrainienne également, ce jeudi 18 mars à Madrid. Le couple a publié des photos sur Instagram, les montrant lors de la cérémonie. Plutôt que de porter un costume et une robe de mariée, Andriy et Anastasia sont allés à la mairie... en joggings et baskets !

"Mariés le 18 mars 2021 (...) Un jour très important et très spécial dans nos vies (...) Je t'aime", a écrit Andriy en légende de photos de l'heureux événement. En commentaires, le jeune joueur de 22 ans a reçu les félicitations de centaines de followers, dont ses partenaires Sergio Ramos et Dani Carvajal.

Anastasia, angélique en pull et jogging blancs, a partagé les mêmes images sur Instagram. Elle a ajouté : "Mari, je t'aime. Le plus beau jour de ma vie."

Les familles des deux mariés étaient visiblement absentes. Restés en Ukraine, ils n'ont pu se déplacer à cause de la pandémie de Covid-19 et des restrictions en cours.