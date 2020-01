Andy Madadian : Premier Iranien à avoir son étoile sur le Walk of Fame

Le Hollywood Walk of Fame a rendu un hommage incroyable au chanteur iranien Andy Madadian (61 ans) en lui consacrant une étoile sur le célèbre trottoir de Los Angeles, ce vendredi. Celui qu'on appelle le "Persian Bono", en référence au chanteur de U2, a déjà quarante ans de carrière derrière lui. C'est tout à fait exceptionnel et pour cause : il a vendu des millions de disques et est le premier Iranien à décrocher cette étoile !

Lors de son discours, le chanteur a déclaré : "On m'a dit de m'exprimer du fond du coeur, mais le problème, c'est que je ne le trouve pas, car il bat trop vite." De nombreux fans s'étaient déplacés pour l'occasion, beaucoup d'entre eux expliquant qu'ils ne comprenaient pourtant pas le persan.

Andy Madadian est arrivé aux États-Unis depuis l'Iran avec un visa étudiant et il a joué au football dans l'équipe de l'université d'État de Californie à Los Angeles, Cal State L.A. "Je suis américain, je suis iranien, je suis arménien. Les États-Unis, c'est bien parce que nous pouvons tous être là et vivre en paix. Je voudrais qu'ils sachent qu'on ne les a pas oubliés. Nous les aimons toujours. Et j'espère et je prie pour qu'un jour, les États-Unis et l'Iran soient amis."

Sa grande amie, La Toya Jackson, était présente lors de la cérémonie, et la soeur du King de la Pop n'a pas hésité à prendre la pose avec l'ranien. En 2016, les deux artistes avaient interprété ensemble le titre Tehran.

Andy Madadian a dit que son étoile sur le trottoir appartenait à "tous les Iraniens, Arméniens et Américains" et que sa musique "vous rendra[it]heureux", si vous ne la connaissiez pas encore. Il a déjà une vingtaine d'albums à son actif.