Angel : Un acteur de la série fait son coming out

D'Angel, série fantastique lancée après l'énorme succès de Buffy contre les Vampires par la chaîne américaine The WB, le grand public se souvient surtout du beau David Boreanaz. Mais nul doute que les fans purs et durs se rappellent aussi de l'acteur J. August Richards, alias Charles Gunn. Ce dernier vient de faire son coming out.

L'acteur américain de 46 ans a annoncé être homosexuel lors d'un live sur Instagram avec Sarah Wayne Callies, sa partenaire dans la série Council of Dads ; un show télé dans lequel il incarne un docteur noir, gay et marié avec une fille. "Si je me remémore ce qui m'a donné envie de m'impliquer dans le show-business, c'était vraiment pour combattre une certaine oppression. Je savais à quel point j'avais été touché par les personnes de couleur que je voyais à la télé ou plutôt celles que je ne voyais pas... Alors pouvoir jouer un homme gay, marié, avec une famille, à la télé, je ne voulais pas le faire à la légère et j'avais une opportunité de montrer telle ou telle image dans des millions de foyers. Je voulais que cette image soit honnête et réelle", a-t-il d'abord expliqué concernant son rôle dans Council of Dads, diffusée depuis cette année aux Etats-Unis.

Et J. August Richards d'ajouter : "Honnêtement, cela me demandait de me montrer entier, ce que je n'avais pas toujours besoin de faire avant. Je savais que je ne pouvais pas jouer cet homme gay avec honnêteté sans vous faire savoir à tous que je suis moi-même un homme gay. (...) Cette responsabilité, je la porte en sachant à quel point c'est important pour des tas de gens qui avaient besoin de voir un modèle de ce genre."

Pour rappel, J. August Richards a joué dans Angel dès la fin de la première saison puis comme régulier jusqu'à la cinquième saison. Par la suite, il a joué dans d'autres séries à succès comme Les Experts Miami, Grey's Anatomy, The Mentalist ou encore Arrow, Agents of S.H.I.E.L.D....