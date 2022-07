Angèle raconte sa plus grosse honte, une fan impliquée dans l'histoire...

Dans tout le show-business, difficile de faire plus franche et sympa qu'Angèle : la jeune Belge sait parfaitement rire d'elle-même et n'hésite pas à balancer à ses fans ses propres bêtises, particulièrement sur Tik Tok où elle est très active et hilarante. Mais ce mercredi, c'est bien sur Instagram qu'elle s'est confiée sur l'un de ses pires moments de gêne.

La jeune femme a en effet reposté une vidéo en story, un petit sketch américain mettant en scène une fan demandant une photo à une star... jusqu'à ce que la célébrité se rende compte que la jeune fille n'est pas du tout une fan, juste quelqu'un qui veut être photographié én groupe avec ses amis. Une situation qui peut être effectivement gênante pour la célébrité, rapidement soupçonnée de prendre la grosse tête.

Et qu'Angèle semble avoir vécu : sur sa story, elle a ajouté quelques commentaires : "Je vais crever", a-t-elle écrit avec des émojis en pleurs. "Ca m'est arrivée dans un resto, j'ai jamais été aussi gênée de ma life". On imagine bien que la jeune femme n'avait pas vu arriver une situation si gênante, elle qui est plutôt réputée pour sa gentillesse lorsqu'elle croise un fan.

Des photos pas toujours faciles à assumer

La soeur de Roméo Elvis est en revanche plutôt sévère avec les paparazzis ou les photos volées dans les magazines : "Je m'attendais à des ragots, mais pas à ça. C'est très violent de réaliser que des paparazzis se sont cachés en bas de chez soi et ont attendu des heures pour attraper, de façon préméditée, l'image qui ferait vendre. J'ai eu la très désagréable sensation d'être traquée. Cela dépasse tout ce que j'avais déjà compris et connu. En quoi ma vie privée pourrait-elle intéresser à ce point ?" avait-elle déploré dans Télérama.

Récemment, une autre chanteuse a demandé à ses fans d'arrêter de lui demander des photos à chaque fois qu'ils la croisent : Clara Luciani, de plus en plus populaire, a expliqué dans un long message que son rapport avec son image n'était pas toujours facile et qu'elle ne refusait pas par méchanceté, seulement par gêne. Un message clair qui ne lui vaudra aucun mauvais procès !