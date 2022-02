Angèle revient avec émotion sur son coming out forcé, "l'étape de trop"

Au cours de cette interview, la chanteuse a également raconté la manière dont sa famille avait pris son homosexualité. Reconnaissant avoir "beaucoup de chance" et issue d'une famille "très très ouverte d'esprit", elle se souvient la bienveillance de ses parents à l'égard de son ex petite-amie. "Ça leur importe peu de qui je tombe amoureuse. Mais je leur ai annoncé et puis ça a duré 30 secondes : "Ah ok. Très bien !" Et puis ils étaient ravis de la rencontrer."

Avec sa grand-mère, surnommée Mamie Pilou, la jeune femme a eu plus de mal à lui faire accepter sa sexualité. Une réaction qu'Angèle comprend tout à fait. "Ma grand-mère toute sa vie on lui a dit que l'homosexualité c'était mal. Donc comment lui demander de penser autrement ?" Pour autant, la grand-mère d'Angèle, très fière et admirative de sa petite-fille, a désormais accepté son homosexualité. "C'est là qu'on se rend compte qu'en fait les gens peuvent avoir de la souplesse. Mais évidemment il faut y aller avec les bons mots et de la bonne façon, explique Angèle.