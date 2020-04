Angèle : "Chantal Goya 2.0" et "pré-mamie" ? Un chanteur français balance

Interviewé par Paris Match à l'occasion de la sortie de son dernier album Baby Love, Jean-Louis Murat a dit sans langue de bois ce qu'il pensait des artistes de la génération actuelle... Et ce n'est pas triste ! Ayant remporté en 2019 le NRJ Music Award de l'artiste féminine francophone de l'année, c'est la chanteuse Angèle qui en a pris pour son grade. Moqueur et pas très fan du style et des attitudes de la chanteuse, l'artiste de 68 ans l'a comparée à une chanteuse (néanmoins incontournable) de la scène musicale française. Il raconte : "Angèle, c'est une Chantal Goya 2.0. Et je sais de quoi je parle, Lucie, ma petite fille de 8 ans, en est dingue. Nous, les mecs, elle nous surplombe avec un culot dingue. Elle nous dit : 'Tu nous regardes pas, tu ne touches pas', tout en faisant des chorégraphies de peep-show."

Angèle elle va prendre des airs de pré-mamie bientôt, et ce sera fini

Ne comprenant pas le comportement de la jeune femme vis-à-vis de la gent masculine, Jean-Louis va plus loin et pense même que la carrière d'Angèle ne fera pas long feu. Il explique : "T'as envie de lui dire 'Arrête, ma fille, arrête.' J'en ai côtoyé pas mal des chanteuses qui ont la science infuse. Mais Beyoncé ou Rihanna n'ont jamais écrit un titre. Si elles n'avaient pas les mecs derrière, elles n'en seraient pas là. Angèle, elle va prendre des airs de pré-mamie bientôt, et ce sera fini." Récemment traitée de peste par Cauet et sa bande pour ne pas avoir contribué aux dons pour le personnel soignant qui lutte contre le Covid-19 sur NRJ, la chanteuse semble désormais avoir un nouvel ennemi. Les prédictions de Jean-Louis Murat seront-elles justes ?