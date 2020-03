Angèle scandalisée par les attaques de Cauet, elle le remet à sa place

Engagé et déterminé à lutter contre l'épidémie de coronavirus qui sévit en France et dans le monde entier, Cauet a lancé une action pour aider le personnel hospitalier pendant la crise. Baptisée #NRJBigAction, l'animateur a invité de nombreuses célébrités à faire des dons pour lutter contre le virus et ainsi aider le personnel soignant en cette période de pandémie nationale. Choqué de la pingrerie d'une artiste, l'animateur a annoncé en direct à l'antenne le 20 mars 2020 qu'une seule et unique artiste avait refusé de participer à cette action.

Sur Twitter, l'ancien présentateur de l'émission La Méthode Cauet écrit, scandalisé : "Depuis quelques jours les stars se mobilisent pour aider nos soignants grâce au #NRJBigAction ! Toutes les célébrités ont accepté de jouer le jeu sauf UNE ! Je vous laisser découvrir qui c'est..." Interloqués, les chroniqueurs de l'émission découvrent quelques instants plus tard qu'il s'agit... d'Angèle. Il explique : "Je trouve ça tellement naze, dire non alors que c'est pour donner de l'argent [au personnel hospitalier,ndlr], alors qu'on est en pleine épidémie, qu'on ne demande pas de chanter, pas de concert, juste de donner un objet, c'est la seule qui a dit non. (...) Elle a des raisons personnelles, elle est pas touchée par le truc, elle est pas touchée par grand-chose, je sais pas ce qui la touche."