Angèle bisexuelle et outée : un membre de sa famille n'a "pas très bien" réagi

Angèle fait son come back et frappe un grand coup : un nouveau single, Bruxelles je t'aime, et un documentaire que lui consacre Netflix disponible dès le 26 novembre. Dans les pages du journal Le Parisien, qui a assisté à l'avant-première organisée au Grand Rex à Paris, on découvre quelques-uns des moments forts comme lorsqu'elle revient sur son coming out en tant que femme bisexuelle.

En août 2020, Angèle poste sur son compte Instagram une photo d'elle dévoilant qu'elle est amoureuse d'une femme, une certaine Marie ; on découvrira qu'il s'agit de la Youtubeuse Marie Papillon, avec qui elle est désormais séparée. Mais ses fans ne seront pas franchement surpris puisque la chanteuse avait malheureusement été outée par un magazine quelque temps plus tôt alors que le grand public l'avait toujours connue en couple avec un homme, le danseur Léo Walk. Cet outing avait causé des remous dans sa vie personnelle, notamment auprès de sa famille.

"Mon coming out m'a été volé. J'ai réalisé assez tard que j'étais bi et c'était compliqué. J'aurais préféré choisir le moment", confie Angèle dans son documentaire. L'interprète de Balance ton quoi aurait ainsi pu prendre le temps de le dire à certains de ses proches, dans un cadre privé. "Même Mamy Pilou, sa grand-mère dont elle est très proche, l'apprend par les médias et, pour une fois, ne réagit pas très bien", précise Le Parisien. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et nul doute qu'elles ont pu en parler ensemble, tranquillement.

Dans le magazine ELLE, en octobre dernier, Angèle évoquait déjà cette bisexualité qui fait désormais d'elle une figure LGBT. "Je trouverais merveilleux que ce ne soit plus un sujet, même si, objectivement ça l'est encore, et je ne peux pas en vouloir aux gens de l'évoquer. En même temps, il est important d'en parler, car on a tous besoin de représentations", disait-elle alors.

A noter que le futur album d'Angèle, Nonante-cinq, sortira le 10 décembre 2021.