Angèle métamorphosée : son improbable look capillaire fait jaser !

La tournée d'Angèle a démarré ce 20 avril, à Reims. Et le public de la reine de la pop belge peine encore à s'en remettre quelques jours plus tard. Il faut dire que pour son nonante cinq tour, l'interprète de Balance ton quoi a placé la barre haut, offrant à ses fans un show exceptionnel. La chanteuse de 26 ans n'a rien à envier à son amie Dua Lipa, ni à ses autres consoeurs internationales. Et comme elles, Angèle sait surprendre et faire grimper la température sur les réseaux sociaux. Après avoir dévoilé sa culotte pailletée, lors du show Chanel, l'artiste belge apparaît cette fois-ci métamorphosée sur Instagram pour le plus grand plaisir de ses fans.

La star qui squatte le top Spotify depuis des semaines avec Démons – en duo avec Damso – a posté une photo d'elle en brune avec les cheveux très courts. Un changement radical ? Angèle n'a en réalité pas touché à sa jolie chevelure blonde mais a simplement opté pour une perruque. Et le résultat est parfait. Toujours plus sexy, la version d'Angèle brune a séduit ses millions d'abonnés. "même si ce n'est qu'une wig, brown hair angèle ce serait incroyable", a écrit une de ses fans. D'autres l'ont comparée à de nombreux sosies : de Natalie Imbruglia au personnage fictif de Mikasa dans l'animé SNK.