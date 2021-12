Angèle "piégée au sein d'une relation toxique" : elle se confie sur son passé amoureux

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans. Ceux d'Angèle lisent avec la plus grande attention ses quelques déclarations sur ses expériences personnelles. La chanteuse en a fait de nouvelles : elle évoque "une relation toxique" vécue plus jeune...

Nonante-Cinq, le nouvel album d'Angèle, est sorti vendredi 3 décembre 2021. L'artiste de tout juste 25 ans en fait activement la promotion, en postant régulièrement sur les réseaux sociaux et en livrant plusieurs interviews. Elle s'est entretenue avec le journal L'Obs pour parler musique et amour. Dans la chanson Solo extraite de Nonante-Cinq, Angèle chante vouloir vivre seule et ne plus tomber amoureuse.

Piégée au sein d'une relation toxique...

"Je me pose la question du couple depuis un moment. Je vis des histoires d'amour depuis l'âge de 15 ans avec le sentiment de moins écouter mon coeur que de suivre un schéma, comme si on s'était tous mis d'accord sur la définition du couple, explique la jeune femme. J'ai commencé à en parler autour de moi, et toutes mes certitudes se sont effondrées. Aujourd'hui, on remet le couple en question, on peut tout déconstruire et tout réinventer. Est-ce qu'on doit vivre ensemble, être tout le temps ensemble, être exclusif, hétéro ? Je n'ai pas encore de réponse, et si je n'ai pas l'intention, comme dans la chanson, de ne plus jamais tomber amoureuse, je ne veux plus me retrouver piégée au sein d'une relation toxique ou trop engageante comme ça m'est arrivé plus jeune."

Angèle ne précise pas l'âge qu'elle avait à l'époque, ni le sexe de son/sa partenaire.