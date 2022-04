Diaporama Angèle métamorphosée : son improbable look capillaire fait jaser !

La chanteuse Angele - Photocall du 2ème défilé de mode Haute-Couture 2022 "Chanel" au Grand Palais Ephémère à Paris. Le 25 janvier 2022 © Olivier Borde / Bestimage Photocall of the 2nd Haute-Couture 2022 Chanel fashion show, hold at the Grand Palais Ephemere in Paris. On January 25 th 2022

La chanteuse belge Angèle a été choisie comme égérie de la campagne de Chanel Coco Plage 2021.

Belgian singer Angèle has been chosen as the face of the 2021 Chanel Coco Plage campaign.