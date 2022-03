Angèle en top transparent et sans soutien-gorge, nouveau look stylé et sexy !

Angèle va démarrer sa nouvelle tournée le 20 avril et on a déjà hâte de voir ses costumes de scène. Il faut dire que la chanteuse a le sens du style et le prouve régulièrement aussi bien dans ses créations artistiques que sur ses réseaux sociaux. Après un passage chez Chanel lors duquel elle a dévoilé sa culotte pailletée, l'interprète de Balance ton quoi a de nouveau suscité l'intérêt de ses abonnés.

Mardi 29 mars, Angèle a posté deux nouvelles photos d'elle sur Instagram et il était difficile de ne pas remarquer la transparence de son haut... La chanteuse se dévoilait dans un top coloré à motifs graphiques laissant voir sa poitrine à l'air libre, sans soutien-gorge. Une adepte du mouvement no bra, préférant avoir les seins en liberté ? En légende de sa publication, elle a cité une phrase du tube de sa consoeur Céline Dion, It's All Coming Back to Me Now : "It was more than ANY LAAAWS ALLOOOOOOWWW !!! (C'était plus que ce qu'aucune loi n'autorise)." Son look du jour, complété par une veste au style élimé, un jean noir et un sac à main de chez JW Anderson, était imaginé par la styliste Agathe Auriffeille.

Dans les commentaires, Angèle - qui aux dernières nouvelles serait toujours célibataire - a reçu des centaines de messages. "Mais c'est qui cette fille sur la photo ? Jalousie me dit qu'elle est belle" ; "Roule moi dessus Angèle" ; "Trop belle" ; "Trop belle ma reine" ou encore "J'suis amoureuse", pouvait-on par exemple lire. Ses fans ont véritablement impatience de la revoir sur scène, elle qui défendra en tournée son dernier album intitulé Nonante-cinq dont deux singles ont déjà été envoyés aux radios : Bruxelles je t'aime et Démons.

A date, son disque a d'ores et déjà été certifié platine par le Snep pour au moins 100 000 exemplaires vendus. Pour rappel, son précédent intitulé Brol, sorti en 2018, avait terminé sa course à plus d'un million de copies. Interrogée par le journal Le Parisien pendant la promo, elle révélait la mise en garde de son père, le chanteur Marka : "Mon père, qui fait de la musique, m'avait dit avant même que je n'attaque le deuxième disque que je n'aurais pas le même succès que le premier. C'était une jolie façon de me dire que ce n'était pas le plus important."