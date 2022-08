Anggun dans les bras de son mari : leurs photos passionnées font craquer les internautes

Anggun fait partie des personnalités de la saison 12 de Danse avec les stars qui sera diffusée à partir du vendredi 9 septembre sur TF1. Si la chanteuse de 48 ans se fait plus rare côté musique, c'est à la télévision qu'elle retrouve un second souffle en faisant partie du jury de la nouvelle émission de TF1, Good Singers et aussi de Mask Singer.

Coté vie privée, Anggun est une femme heureuse aux côtés de son mari photographe Christian Kretschmar avec qui elle est mariée depuis quatre ans. Un anniversaire qu'elle a célébré sur Instagram mardi 16 août dernier, en publiant un montage photo de leur mariage à Bali en Indonésie, son pays de naissance. "Bali, le 16 août dans notre jardin. #LuckyDay #LoveOfMyLife", a écrit la chanteuse en légende du post. "Je t'aime fort mon amour", a immédiatement réagi son chéri Christian avec un coeur rouge.

Un dîner romantique qu'elle a célébré sur Instagram

Le moins que l'on puisse dire, c'est que quatre ans plus tard, Anggun est toujours folle amoureuse de son chéri. Elle l'a prouvé une fois de plus ce jeudi 25 août sur Instagram en partageant quelques photos de leur dîner romantique, tous deux vêtus de blanc. Une robe blanche pour madame et une chemise blanche pour monsieur. On les aperçoit notamment dans un restaurant en train de souffler des bougies de gâteau. Reste à savoir si les deux tourtereaux fêtent leurs quatre ans de mariage ou l'anniversaire de Christian ? Peu importe le motif, le bonheur se lit sur leurs visages.