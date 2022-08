Anggun mariée à Christian : images inédites de la cérémonie traditionnelle !

Je l'ai pris dans mes filets grâce à mon parfum

On peut dire que, la première fois qu'il a croisé Anggun, Christian Kretschmar a senti comme une odeur de bonheur. Et pour cause : c'est grâce à ses douces émanations que la sublime chanteuse a charmé son homme. Alors qu'elle était encore en couple, l'enquêtrice de l'émission Mask Singer avait croisé le regard du photographe et avait, déjà, ressenti le besoin de ne plus jamais le quitter. "Avant d'arriver sur scène, je parfumais mon éventail et l'agitais vite, expliquait-elle au magazine Gala. Déjà installé derrière ses claviers, il me sentait à cinquante mètres et ça le troublait. Moi, ça m'amusait. Une vraie gamine ! On peut donc dire que je l'ai pris dans mes filets grâce à mon parfum..."