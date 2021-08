Anggun dévoile des images inédites de son mariage traditionnel avec son mari Christian

Anggun est toujours sur son petit nuage. La chanteuse, aujourd'hui âgée de 47 ans, a épousé son amoureux Christian Kretschmar le 16 août 2018, à Bali. Un évènement sur lequel la star a voulu revenir en postant sur Instagram quelques photos intimes.

Sur son compte, l'interprète du tube La neige au Sahara a donc dévoilé trois photos inédites de son union avec son chéri, photographe de profession. En légende, elle écrit : "Notre jour de chance, à la maison à Bali. #NoceDeFroment #WeddingAnniversary." Anggun et Christian fêtent donc leurs trois ans de mariage. A l'époque, le site de CNN Indonesia avait donné quelques informations sur cette discrète union traditionnelle. On apprenait alors que le mariage avait eu lieu à Villa Omah Rice, à Ubud sur l'île de Bali où la star posséderait une résidence. Sa fille Kirana (13 ans), née de son précédent mariage avec Cyril Montana, était présente pour l'occasion. Côté look, la chanteuse et enquêtrice de Mask Singer avait pu compter sur un kebaya et avait aussi mentionné le créateur Rick Owens pour une de ses robes.