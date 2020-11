Anggun divine dans Mask Singer : le prix de sa luxueuse tenue dévoilé

Après le succès de la première saison, Mask Singer a fait son retour sur TF1. Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry doivent trouver l'identité de plusieurs personnalités masquées. Et chaque samedi soir, pour l'occasion, ils se mettent sur leur 31 ! Après avoir fait le show en superbe robe rouge, la belle Anggun s'est affichée en total look rose.

Samedi 31 octobre 2020, Alessandra Sublet a fait simple en petit top noir et jupe bronze. De quoi contraster avec la célèbre chanteuse indonésienne qui a opté pour un ensemble blazer, pantalon et brassière signé Yasmin Mansour. Une marque fondée en 2014 qui compte parmi les premières de prêt-porter femme de luxe au Qatar et qui s'inspire de la culture arabe et des vêtements traditionnels. Anggun a choisi un blazer et pantalon rose fuchsia à rayures argentées, le tout associé à une brassière également argentée. Un look qui a parfaitement mis en valeur sa superbe silhouette et qui lui a coûté environ 1500 euros.