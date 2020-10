Mask Singer, qui se cache derrière les 12 masques ? Nos pronostics

Le 17 octobre 2020, Mask Singer a fait son retour sur TF1 pour une saison 2 avec, au casting, douze nouvelles personnalités. Le jury composé d'Alessandra Sublet, Jarry, Anggun et Kev Adams doit trouver quelles stars se cachent sous les costumes grâce aux indices donnés et aux prestations. La Bouche (Frédérique Bel) et le Loup (Laure Manaudou) ont d'ores et déjà été démasqués. Mais qui sont les autres ? Voici nos pronostics.

Le Squelette

Le Squelette est un habitué des podiums, que ce soit pour ses collections ou celle des autres. Il a aussi précisé qu'il était tombé dans la mode quand il était petit ou qu'il était un "enfant terrible". Autant d'indices qui, comme Anggun, nous laisse penser à Djibril Cissé, un passionné de mode qui a déjà défilé pour le grand Jean-Paul Gaultier. Il a aussi créé sa collection de vêtements Mr Lenoir.

Le Requin

L'étoile est un symbole qui a beaucoup accompagné le personnage. Il assure aussi avoir un beau déhanché et un physique affûté. Des indices qui nous font penser à Basile Boli. L'ancien footballeur a notamment été champion d'Europe avec l'Olympique de Marseille, un titre qui lui a permis d'ajouter une étoile à son maillot. Son déhanché, il a pu le montrer dans la saison 9 de Danse avec les stars au côté de Katrina Patchett. Et il a bel et bien une carrure imposante.

L'Araignée

La personnalité a connu des "nuages et des tempêtes". "Mon côté féminin et sensuel doit venir de ma grande époque", a-t-elle aussi confié. Des indices qui font penser que la jeune femme a été Miss Météo et qu'elle est une ancienne Miss. Notre coeur balance donc entre Ariane Brodier qui a fait la pluie et le beau temps sur M6 et a gagné un concours de Miss à Saint-Ambroggio en Corse, et Tatiana Silva, Miss Météo sur TF1 et Miss Belgique 2005.

Le Robot

La personnalité a eu la chance de croiser quelques artistes comme Pascal Obispo ou Lara Fabian. Dans la vidéo, on notait aussi une référence à la Star Academy avec l'image d'une étoile, symbole de l'émission. Pourrait-il s'agir de Nikos Aliagas qui a présenté le télé-crochet sur TF1 et qui a côtoyé les deux chanteurs dans The Voice ?

Le Dragon

Le dragon est probablement celui qui a donné le plus de fil à retordre aux enquêteurs et aux internautes. Le sport tient une grande place dans sa vie, bien qu'il ne le pratique pas professionnellement. Il a aussi un mental d'acier et se donne toujours à fond. Sur Twitter, beaucoup ont pensé à Issa Doumbia, Michaël Youn ou Yoann Riou. Nos pronostics se pencheraient plutôt vers les deux derniers.

Le Manchot

La personnalités cachée sous ce costume a déjà été invitée sur tous les plateaux télé. Elle a aussi connu des tempêtes et des hauts et des bas. A l'instar d'Alessandra Sublet et Anggun, en entendant sa voix, nous avons tout de suite pensé à la chanteuse Larusso qui a cartonné en 1999 avec son tube Tu m'oublieras.

Le Hibou

La personnalité a eu la chance de passer par AB Productions et même de chanter avec Dorothée. Il pourrait donc s'agir de Jacky comme l'a supposé Alessandra Sublet ou même de Bernard Minet.

Les Perroquets

Ce duo existe entre autre grâce à la musique. Il a notamment évoqué Mick Jagger. Et on a pu voir dans leur magnéto qu'ils ont déjà participé à Fort Boyard. Pour nous il n'y a pas de doute, il s'agit des frères Bogdanov. On sait qu'ils ont fait partie des personnages du Fort en 2015 et 2016. Et Igor a déjà révélé que l'une de ses compagnes l'a trompé avec Mick Jagger.

La Pieuvre

La personnalité a "toujours aimé [se] mettre en scène", notamment pour entendre le public rire. Et elle est apparue au côté d'une photo de Bruno Solo, laissant penser qu'elle a joué dans la série de M6 Caméra Café. Une fois sa prestation terminée, les jurés ont supposé qu'il s'agissait d'Armelle. Et nous sommes d'accord avec eux.

La Renarde

La personnalité cachée sous le costume aime les likes et les commentaires sur Internet. Elle a des amis comédiens, humoristes, chanteurs et animateurs qui acceptent de se montrer dans ses vidéos. Dans les images du magnéto, on a pu la voir étaler de la crème glacée sur un gâteau avec une truelle ainsi que des moulures au plafond. Comme de nombreux internautes, nous supposons que Valérie Damidot, la reine de la déco qui connaît du beau monde, ou l'humoriste Inès Reg, qui évoque les moulures au plafond dans sa célèbre vidéo avec son mari Kévin, se cachent là-dessous.