Mask Singer : La Bouche démasquée, découvrez qui se cachait derrière le masque

Dans Mask Singer, tous les samedis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Ce 17 octobre 2019, Mask Singer est de retour pour le premier prime de cette nouvelle saison, toujours présentée par Camille Combal. Le second personnage démasqué est la Bouche.

Frédérique Bel était la Bouche !

"Eh oui c'est moi !" souffle Frédérique Bel juste après avoir été démasquée. "La Bouche ça te va hyper bien" s'exclame Alessandra Sublet. "C'était court mais bon comme on dit. Je suis un peu triste de partir, j'avais plein de chansons à vous chanter, j'avais travaillé..." confie l'actrice avant de déclarer, sûre d'elle : "Je reviendrai !"

Indices du portrait de la Bouche

La Bouche dit : "Pour une fois on aura bel et bien raison de dire que j'ai une grande bouche. Depuis le temps qu'on me le reproche il était temps de l'assumer. De toute façon j'assume à peu près tout. Je ne suis pas du genre girouette. Et puis ma grande bouche m'a bien servie toutes ces années. Elle m'a servie à dire des blagues, des bêtises, des vérités, des convictions,... Bref je n'aurais pas rêvé meilleur costume. Et pourtant j'an ai enfilé des costumes différents. Certains me cachaient complètement, d'autres pas du tout. Eh oui, je n'ai jamais eu froid aux yeux. N'en déplaise aux jaloux en tous genres."

L'avis des Enquêteurs : À la suite de la prestation de la Bouche sur le titre Fuck You de Lily Allen, Jarry et Alessandra Sublet pensent à Julie Ferrier, Kev Adams à Valérie Lemercier et Anggun à Axelle Laffont.

La question du jury à la Bouche : "Madame la Bouche, êtes vous humoriste professionnelle ?" La Bouche répond : "Je suis bien plus que cela..." puis précise "Oui ça et autre chose".

Indices tirés des images de la Bouche

– La Bouche est sur scène dans un cabaret. Elle danse sur une plage exotique. On découvre ensuite un garde du corps déguisé en femme danser dans un désert américain. La Bouche marche ensuite sur un tapis rouge et pose devant les photographes. Elle essaye différents costumes de scène. Enfin, une pancarte "Mask Me, I'm Famous" apparaît derrière elle.