Anggun émue : Sa fille Kirana, son "amour éternel", a déjà 13 ans !

J'ai embrassé sept hommes, et j'en ai épousé quatre

Kirana est le fruit des amours d'Anggun Cipta et de son ex mari, Cyril Montana, avec qui elle a été en couple de 2007 à 2015. Aujourd'hui, la belle artiste est épanouie dans les bras du photographe Christian Kretschmar, qu'elle a épousé en août 2018, et regrette qu'on puisse la considérer comme une séductrice. "Ça m'agace de lire toutes les bêtises que l'on peut écrire à ce sujet, expliquait-elle au magazine Gala. Dans ma vie, j'ai embrassé sept hommes, et j'en ai épousé quatre, c'est dire. Je trouve injuste que l'on me réduise à cela. On ne ferait jamais ce genre de procès à un homme. Non, Je ne suis pas une mangeuse d'hommes, non, je ne me lasse pas vite de ceux que j'aime. J'ai sans doute été victime de ma jeunesse, d'une sorte de malchance en amour. J'ai tantôt subi une pression sociale en Indonésie où, culturellement, il est plus acceptable d'être mariée. Tantôt, je me suis trompée en mettant trop d'espoir dans une histoire qui n'en valait pas la peine." L'essentiel, c'est qu'elle ait fini par trouver l'amour, le bon, celui qui conjugue à merveille son quotidien avec celui de sa fille...