Anggun : Tendre déclaration à Christian pour leurs 7 ans d'amour

On dit que, quand on aime, on ne compte pas... ce qui n'est pas tout à fait juste. Le lundi 9 décembre 2019, Anggun est allée célébrer la jolie idylle qu'elle partage avec le photographe Christian Kretschmar, et pas n'importe où ! Pour rendre l'occasion, le couple s'était donné rendez-vous au Marsan, restaurant du 6e arrondissement de Paris tenu par la cheffe Hélène Darroze Et il semblerait que les chiffres soient sujets à débat. Si leur mariage a eu lieu au mois d'août 2018, les amoureux ont trinqué en l'honneur de leurs... sept ans.

Anggun n'a connu que très peu d'hommes dans sa vie, et elle les a presque tous épousés. La star de l'émission Mask Singer a été mariée à Michel Georgea de 1992 à 1999, à Olivier Maury de 2004 à 2006 et à Cyril Montana de 2007 à 2015. Or, la divine chanteuse avait effectivement expliqué qu'elle avait eu un coup de coeur pour Christian alors qu'elle était en couple mais qu'elle avait attendu qu'ils soient tous deux célibataires, évidemment, pour passer la seconde. Si la séparation devait être officielle en 2012, le divorce avec Cyril Montana a sans aucun doute pris plus de temps que prévu.