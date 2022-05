Anggun : Dîner en amoureux, coucher de soleil et selfie romantique avec son mari Christian

Il était temps de prendre un peu de repos pour Anggun. L'artiste de 48 ans a enchaîné les tournages et les enregistrements cette année. La saison de Mask Singer et le showcase d'Al Capone, comédie musicale qu'elle jouera l'année prochaine aux côtés de Roberto Alagna et Bruno Pelletier terminés, la chanteuse a mis les voiles sur la Côte d'Azur, direction Cannes pour assister à la 75e édition du Festival de Cannes. Parée de ses plus belles tenues, Anggun a joué les stars sur le tapis rouge, accompagnée de son mari, le photographe Christian Kretschmar.

Les dernières semaines intenses ont enfin débouché sur un peu de repos pour le couple ! Anggun et Christian Kretschmar ont fait durer un peu plus longtemps le plaisir de la Côte d'Azur pour profiter de la douceur des températures et du climat méditerranéen. Sur Instagram, l'interprète de La neige au Sahara a dévoilé plusieurs clichés d'elle et de son chéri, attablés dans un restaurant japonais de Cannes. Le couple a dégusté des sushis face à la mer, au coucher du soleil, un instant romantique immortalisé par les amoureux.