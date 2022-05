Cannes 2022 : Anggun très décolletée avec son mari Christian, une sortie remarquée

Trente ans que Tom Cruise n'était pas venu au Festival de Cannes. La dernière fois remontait à 1992, lorsqu'il était venu présenter Horizons lointains de Ron Howard accompagné de son épouse de l'époque, Nicole Kidman. Alors pour son grand retour sur la Croisette avec le très attendu Top Gun : Maverick, présenté hors compétition, l'acteur américain de 59 ans a eu le droit à une soirée exceptionnelle, à la hauteur de sa popularité intacte.

En plus de recevoir de fervents applaudissements, Tom Cruise a été gâté par les organisateurs du Festival de Cannes. En effet, la star hollywoodienne et toute l'équipe de Top Gun : Maverick a eu le droit à un show de la Patrouille de France, en référence au pilote que Tom Cruise incarne dans le film. La Patrouille de France est passée à deux reprises au dessus du Palais des Festivals de Cannes. Et ce n'est pas tout, Tom Cruise s'est venu remettre une palme d'honneur au cours de la soirée.

La montée des marches de Top Gun : Maverick a attiré du très beau monde, des stars internationales - comme les magnifiques ambassadrices L'Oréal Paris emmenées par Aishwarya Rai et Eva Longoria - mais aussi de nombreuses personnalités françaises. Parmi elles, Anggun qui était accompagnée de son mari, Christian Kretschmar.

Pour ceux qui ont suivi Anggun dans la troisième saison de Mask Singer - qui vient de s'achever et qui a été remportée par la danseuse Denitsa Ikonomova (qui se cachait sous le Papillon) - ils connaissent l'audace de la chanteuse de 48 ans d'origine indonésienne en matière de look. Et la jolie brune n'en a pas manqué sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Cette dernière s'est présentée dans une combinaison très décolletée aux manches bouffantes dorées. La chanteuse tenait son mari par la main...

Anggun et Christian Kretschmar sont mariés depuis août 2018. Ce mariage est le quatrième pour la chanteuse. Anggun a déjà été mariée à Cyril Montana - romancier français dont elle a divorcé début 2015 et avec qui elle a eu sa fille Kirana née en novembre 2007 -, à Olivier Maury de 2004 à 2009 et enfin à Michel Georgea de 1992 à 1999.