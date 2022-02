Anggun maman : elle dévoile le visage de sa fille Kirana pour la première fois

Désormais mariée avec le photographe Christian Kretschmar, la chanteuse lui avait dit "oui" le 16 août 2018. Depuis, l'heureuse famille recomposée semble très unie et particulièrement soudée. Interviewée par Gala, la chanteuse de 47 ans avait révélé les dessous de sa rencontre avec le photographe qui partage désormais sa vie.

"Chris me plaisait beaucoup, mais il est allemand, protestant et nous étions mariés chacun de notre côté !" Pourtant, Anggun et Christian se croisent à nouveau quelques années plus tard. Cette fois, ils sont tous les deux célibataires. Immédiatement, la magie opère et le couple ne se quittera plus. Elle confiait : "En 2012, quand on s'est revus, nous étions tous les deux séparés donc libres de nous aimer. Notre relation était comme une évidence, elle s'est imposée à nous."

Avant d'être engagée avec Christian Kretschmar, Anggun a été mariée à Michel Georgea de 1992 à 1999, à Olivier Maury de 2004 à 2006 puis à Cyril Montana de 2010 à 2015.