Anguun dévoile une amusante photo avec sa fille Kirana, son impressionnant "mini-moi

Pour rappel, l'interprète des titres Je Partirai et Juste avant toi vit désormais avec le photographe Christian Kretschmar. Mariés depuis le 16 août 2018, le couple s'était rencontré alors qu'ils étaient déjà engagés chacun de leur côté. Auprès des journalistes de Gala, en 2020, Anggun racontait : "Chris me plaisait beaucoup, mais il est allemand, protestant et nous étions mariés chacun de notre côté !" Alors qu'ils pensaient leur relation impossible, Anggun et Christian se croisent à nouveau quelques années plus tard : "En 2012, quand on s'est revus, nous étions tous les deux séparés donc libres de nous aimer. Notre relation était comme une évidence, elle s'est imposée à nous."

Séductrice dans l'âme, elle révélait également comment elle avait séduit son époux grâce à... son parfum ! "Pour séduire Chris, avant d'arriver sur scène, je parfumais mon éventail et je l'agitais vite. Déjà installé derrière ses claviers, il me sentait à 50 mètres et ça le troublait. Moi ça m'amusait. Une vraie gamine ! On peut donc dire que je l'ai pris dans mes filets grâce à mon parfum..." confiait-elle à Gala.

Avant cette relation, Anggun a été mariée à Michel Georgea de 1992 à 1999, à Olivier Maury de 2004 à 2006 puis à Cyril Montana de 2010 à 2015.