Anggun : Sa fille a bien changé, elle est aussi grande qu'elle !

L'interprète du tube La neige au Sahara est une femme très attentive au sort des jeunes filles à travers le monde, pas que celui de la sienne. Ainsi, Anggun s'active auprès de La voix de l'enfant mais est aussi ambassadrice de l'ONU. "C'est important pour moi comme ça pourrait l'être pour chaque être humain. On sait très bien qu'il y a beaucoup de choses injustes dans notre monde... Lorsque l'on peut un peu aider... Parce que sinon, on devient des complices silencieux... Et je ne pourrais pas vivre avec ça, avec l'éducation que j'ai reçue, le fait d'être maman, une femme... Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord (...) L'avantage d'avoir un peu de notoriété, c'est que justement, tu me poses une question, je te réponds, et puis ça va être publié. Ça veut dire que, peut-être, s'il y a un lecteur ou une lectrice qui voit ça, ça peut le réveiller sur la notion d'humanité, et ça sera déjà ça de gagné...", confiait-elle à Aficia.