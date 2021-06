Anggun amoureuse : séjour romantique avec son mari à Rome

Sur le cliché, qui comptabilise plus de 20.000 likes, on peut voir l'interprète de Mon meilleur amour habillée d'une robe chic de couleur noire et d'un grand sourire aux lèvres, prendre la pose aux côtés de son mari, qui tient une flûte de champagne à la main.

Après Moscou en avril dernier et la Bretagne en février, le couple a décidé de s'envoler pour l'Italie quelque temps et a posé ses valises au Grand Hôtel de La Minerve, à Rome.

Dans l'espace commentaires, on trouve des messages en anglais, en javanais et en français de la part des fans de la chanteuse, connue dans le monde entier. Tous s'extasient devant la beauté de l'artiste. "Joli couple", "Vous paraissez plus jeune que jamais", Que Dieu vous garde", peut-on lire.

Agée de 47 ans, Anggun Cipta Sasmi, de son nom complet, est l'heureuse maman d'une petite Kirana, 13 ans, fruit de ses amours avec l'écrivain Cyril Montana, dont elle s'est séparée en 2012 avant de divorcer en 2015, après cinq ans de vie conjugale.

Après quatre divorces, la chanteuse et jurée de l'émission Mask Singer, semble vivre l'amour fou avec Christian. Bonne pioche !