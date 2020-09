Anggun et son mari : couple amoureux pour les 70 ans de la maison Cardin

70 ans, ça se fête ! Ce lundi 21 septembre 2020, Pierre Cardin a célébré ceux de sa maison de couture. Le couturier était à l'honneur d'une soirée exceptionnelle à laquelle ont notamment assisté Anggun et son mari...

À cause de la pandémie de Covid-19, la planète Mode a cessé de tourner ! Elle reprend progressivement ses droits, notamment grâce à une nouvelle série de fashion weeks. À quelques jours de la sienne, la ville de Paris a célébré une légende, Pierre Cardin. L'événement consacré au couturier a eu lieu au Théâtre du Châtelet, dans le 1er arrondissement de Paris. Il fut animé par la projection d'un documentaire consacré au créateur français, intitulé House of Cardin et réalisé par P. David Ebersole et Todd Hughes.

De nombreuses personnalités ont fait le déplacement pour assister à cet anniversaire. La chanteuse Anggun, accompagnée de son mari Christian, l'actrice Clotilde Courau, renversante dans une robe transparente Alaïa, Arielle Dombasle, le top model Inès de la Fressange, la craquante Annabelle Belmondo, ainsi que Sylvie Ortega Munos (venue avec son chéri Thibault Perez) étaient notamment de la partie.

Chez les hommes, les anciens ministres Jack Lang (accompagné de son épouse Monique) et Frédéric Mitterrand, Patrick Poivre d'Arvor, le comédien Yves Lecoq et les créateurs Jean Paul Gaultier, Christian Louboutin et Stéphane Rolland avaient répondu présents.

La première Fashion Week de Paris, post-confinement, commencera lundi 28 septembre. Elle sera consacrée aux collections prêt-à-porter, saison printemps-été 2021.