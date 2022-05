Diaporama : Cannes 2022 : Anggun très décolletée avec son mari Christian, une sortie remarquée

1 / 32 Cannes 2022 : Anggun très décolletée avec son mari Christian, une sortie remarquée

2 / 32 Christian Kretschmar et Anggun - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. © Olivier Borde / Bestimage





3 / 32 Christian Kretschmar et Anggun - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage





4 / 32 Anggun - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





5 / 32 Anggun et son mari Christian Kretschmar - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





6 / 32 Anggun - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





7 / 32 Anggun - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





8 / 32 Anggun et son mari Christian Kretschmar lors de la soirée d'ouverture du 60ème Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum à Monaco, le 18 juin 2021. Créé en 1961 par le Prince Rainier III de Monaco, le Festival de Télévision de Monte-Carlo présente, depuis plus d'un demi-siècle, les tendances du petit écran et anticipe les révolutions du secteur. © Bruno Bébert/Bestimage





9 / 32 Tom Cruise - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage





10 / 32 Remise de la palme d'honneur à Tom Cruise lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage





11 / 32 Anggun et son mari Christian Kretschmar - Photocall - Soirée exceptionnelle en l'honneur de Pierre Cardin à l'occasion des 70 ans de sa maison de couture et projection du film documentaire "House of Cardin" suivi d'un cocktail au théâtre du Châtelet à Paris, le 21 septembre 2020. © Coadic Guirec/Bestimage





12 / 32 Tom Cruise - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





13 / 32 Illustration de la Patrouille de France lors de la montée des marches du film "Top Gun : Maverick" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Unique Agency / Bestimage





14 / 32 Illustration de la Patrouille de France lors de la montée des marches du film "Top Gun : Maverick" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Unique Agency / Bestimage





15 / 32 Tom Cruise, Jennifer Connelly - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage





16 / 32 Anggun et son compagnon Christian Kretschmar - Couture Ball by Langman Events" Closing Fashion week en Présence de Madame A. Laffont aux platines au Mona Bismarck American Center à Paris , le 26 janvier 2018. © Pierre Perusseau/Bestimage

17 / 32 Christian Kretschmar et Anggun lors du gala d'Enfance Majuscule donné au profit de l'enfance maltraitée à la salle Gaveau à Paris, France, le 20 mars 2017. © Pierre Perusseau/Bestimage





18 / 32 Jay Ellis, Jennifer Connelly, Tom Cruise, Glen Powell - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





19 / 32 Pierre Lescure, Joseph Kosinski, Lewis Pullman, Jerry Bruckheimer, Greg Tarzan Davis, Thierry Frémaux, Miles Teller, Tom Cruise, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm, Jay Ellis - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





20 / 32 Illustration de la Patrouille de France lors de la montée des marches du film "Top Gun : Maverick" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Unique Agency / Bestimage





21 / 32 Tom Cruise - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage





22 / 32 Pierre Lescure, Thierry Frémaux - Remise de la palme d'honneur à Tom Cruise lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage





23 / 32 Remise de la palme d'honneur à Tom Cruise lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage





24 / 32 Jennifer Connelly et Tom Cruise - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





25 / 32 Anggun et son mari Christian Kretschmar - Photocall - Soirée exceptionnelle en l'honneur de Pierre Cardin à l'occasion des 70 ans de sa maison de couture et projection du film documentaire "House of Cardin" suivi d'un cocktail au théâtre du Châtelet à Paris, le 21 septembre 2020. © Coadic Guirec/Bestimage





26 / 32 Tom Cruise - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage





27 / 32 Tom Cruise - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





28 / 32 Anggun et son compagnon Christian Kretschmar - People au défilé de mode "Jean Paul Gaultier", collection Haute-Couture automne-hiver 2018/2019, à Paris. Le 4 juillet 2018 © Olivier Borde / Bestimage





29 / 32 Anggun et son compagnon à l'avant-première de "Le Petit Spirou" au cinéma Le Grand Rex à Paris, le 10 septembre 2017. © Ramsamy Veeren/Bestimage

30 / 32 Pierre Lescure, Thierry Frémaux - Remise de la palme d'honneur à Tom Cruise lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage





31 / 32 Illustration de la Patrouille de France lors de la montée des marches du film "Top Gun : Maverick" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Unique Agency / Bestimage