Mask Singer : Anggun souvent "à la rue" et moquée par le reste du jury

L'enquête continue ce vendredi soir sur TF1 ! Camille Combal présentera le troisième épisode de Mask Singer de la nouvelle saison. Déjà trois candidats ont été démasqués, à savoir l'humoriste Marc-Antoine Le Bret, l'ancien nageur Alain Bernard et la navigatrice Maud Fontenoy. Même la star internationale a fait son entrée dans la compétition dans un costume de Coccinelle. Il s'agissait de l'actrice américaine Teri Hatcher, très célèbre pour ses rôles dans Desperate Housewives ou encore Loïs et Clark. Et ce sont encore sous des costumes incroyables et très travaillés que sont caches d'autres personnalités, lesquelles donnent du fil à retordre aux quatre enquêteurs, Anggun, Alessandra Sublet, Jarry et Kev Adams. Mais toujours dans la bonne humeur !

"C'était vraiment sympa de retrouver les copains ! Et c'est d'ailleurs ce qui fait une émission de télévision chaleureuse, c'est l'entente qui existe entre ceux qui la font", s'est réjouie Anggun lors d'une interview pour Télé Star, parue le 12 avril 2022. Le quatuor forme un si bon groupe que les membres n'hésitent jamais à se chambrer, et souvent aux dépens d'Anggun. Et pour cause, la chanteuse n'a pas toujours les mêmes références que ses camarades, voire se retrouve dépassée par les personnalités citées. "Quand il faut reconnaître des chanteurs, j'arrive à capter des intonations, à reconnaître des voix. Mais quand il s'agit d'acteurs, de sportifs ou de politiciens, je suis complètement à la rue... Mes copains enquêteurs se moquent d'ailleurs souvent de moi", a-t-elle reconnu.

Il faut dire qu'Anggun a longtemps mené une carrière à l'internationale, et particulièrement en Indonésie d'où elle est originaire et où elle est une superstar. Mais qu'elle se rassure, elle n'est pas la seule à ne pas connaître toutes les célébrités. Jarry a d'ailleurs étonné Kev Adams lors du deuxième épisode en avouant n'avoir aucune idée de qui était... Kendall Jenner.

Tous ont encore le temps de se rattraper étant donné qu'il reste huit célébrités à identifier. Celles-ci se cachent sous les costumes de Banane, Cochon, Caméléon, Arbre, Cerf, Corcodile, Papillon et Cosmonaute.