Anggun : Sa fille Kirana, 14 ans, est son parfait sosie !

Cheveux, expressions, traits physiques, pas de doute. Des liens du sang unissent bel et bien Anggun et Kirana. On pourrait presque confondre la mère et la fille. Certains internautes sont d'ailleurs tombés dans le panneau : "J'ai dû regarder à plusieurs reprises. J'ai juste remarqué une différence des cheveux, vous avez les cheveux noir de jais par rapport à votre fille", "Elle vous ressemble tellement", "Très très belles toutes les deux."

Sa fille, Anggun y tient comme à la prunelle de ses yeux. En avril dernier, dans le magazine Nous Deux, elle évoquait notamment leur relation : "Je ne lui parle qu'en indonésien. A la maison, nous parlons en anglais avec mon mari, qui est allemand. Ma fille est scolarisée en France, donc elle est trilingue" avouait-elle. Elle ne tarissait pas d'éloges au sujet de Kirana : "Elle est très drôle, elle a un vrai don d'imitatrice. Je suis très fière d'elle. C'est assez troublant pour moi, en tant que maman, de la voir grandir. Je crois encore que c'est mon bébé alors qu'elle a une tête de plus que moi !" Qu'elle en profite : Anggun a encore quelques années devant elle pour profiter de son grand bébé...