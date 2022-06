Anggun évoque l'éducation de sa fille de 14 ans, Kirana, qui lui ressemble tant

Difficile de dire si l'on voit double ! Dès qu'Anggun prend la pose avec sa fille, il devient impossible de les différencier. Kirana, la fille que la chanteuse a eu avec le romancier Cyril Montana, a célébré ses 14 ans le 8 novembre dernier, et bien qu'elle grandisse et devienne de plus en plus indépendante, elle reste la priorité absolue de sa maman. Pour autant, la belle artiste franco-indonésienne ne s'oublie pas. Après avoir été une enquêtrice de choc pour l'émission Mask Singer, elle s'accorde une pause et laisse sa place sur le banc du jury pour travailler sur d'autres projets, en collaboration étroite avec TF1.

Il y a ma vie de maman et d'épouse. Et puis, il y a ma vie d'artiste

"Il y a ma vie de maman et d'épouse. Et puis, il y a ma vie d'artiste. Mais les deux existent parallèlement", confirme-t-elle, sur Europe 1, au micro de l'émission L'invité en question . Si elle n'est plus en couple avec Cyril Montana, le père de sa fille, Anggun n'a pas choisi de rester célibataire à vie pour autant. Divorcée en 2015, elle a retrouvé l'amour dans les bras du photographe Christian Kretschmar et l'a épousé le 16 août 2018. C'est avec lui qu'elle partage son quotidien. Avec lui, entre autres, qu'elle éduque Kirana.