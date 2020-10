Camille Combal frappé par le Dragon de Mask Singer : son corps marqué

Le premier épisode de Mask Singer 2020 a été diffusé samedi 17 octobre. L'occasion pour les téléspectateurs de TF1 d'enfin voir à l'action les personnalités sous les costumes et, surtout, de découvrir les premières personnalités démasquées. Le squelette, l'araignée, la bouche, la renarde, la pieuvre, le bébé dragon, le manchot, le hibou, le loup, le requin, le robot et les deux perroquets ont fait le show sur scène pour le plus grand bonheur du jury, composé d'Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry, ainsi que le public. Et l'un d'eux avait visiblement une dent contre le présentateur Camille Combal.

Sur scène, le dragon n'a en effet pas hésité à donner quelques petits coups au beau brun de 39 ans. De quoi surprendre Camille Combal qui ne comprenait pas vraiment ce qu'il se passait. Et, lors d'une table ronde organisée dans le cadre de la conférence de presse de l'émission en septembre dernier, il a admis auprès des journalistes que cet affrontement lui avait laissé quelques traces. "Le dragon m'a fait mal pour de vrai. Il m'a fait des bleus. Il venait vraiment pour en découdre, il était déterminé. Je me suis demandé ce que je lui avais fait, s'il y avait un passif entre nous, si je lui devais quelque chose", a-t-il confié.

Car oui, comme le jury et le public, Camille Combal ne connaît pas l'identité des personnalités cachée sous les costumes. "C'est particulier à animer, mais c'est kiffant. (...). Je pars avec un désavantage parce que je ne les entends pas vraiment chanter comme je suis en coulisses. J'entends comme quand on est refoulé en boîte. Je les vois de plus près, mais il y a les voix modifiées. Il m'est arrivé de faire une blague et j'avais le vrai nom", avait déclaré celui qui anime aussi Qui veut gagner des millions ? ou Danse avec les stars. Il faudra patienter pour découvrir celle qui se cache sous le dragon et comprendre pour quelle raison il l'a taquiné.