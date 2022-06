Anita Alvarez, passée à deux doigt de la noyade, se confie enfin après son terrible malaise aux Mondiaux de natation

Les championnats du monde de natation qui se déroulent actuellement à Budapest en Hongrie auraient pu virer au drame le 22 juin dernier pendant la finale de la compétition de natation synchronisée. La championne américaine Anita Alvarez, qui participait à l'évènement a été victime d'un terrible malaise à la fin de sa prestation. Elle était encore dans la piscine à ce moment-là et la jeune femme de 25 ans a commencé à tomber au fond de l'eau. Ni une ni deux, son entraîneuse a sauté dans le bassin pour la sortir de là. Un geste héroïque qui a permis de sauver la nageuse de la noyade.

Les images de ce sauvetage miraculeux ont fait le tour de la planète et seulement deux jours après l'accident, Anita Alvarez a accepté de se confier sur ce moment où tout à basculé. Interrogée par la chaîne américaine NBC, la jeune championne d'origine mexicaine a tenté d'expliquer ces quelques secondes où elle a perdu connaissance. "Je me souviens que j'avais la sensation de faire vraiment une super performance, ma meilleure de loin, pas seulement sur la manière dont je performais mais surtout parce que je profitais et que je vivais le moment", explique-t-elle en préambule.

Après cette belle prestation, Anita Alvarez est visiblement contente d'elle, mais son corps va décider de la lâcher. "À la toute fin, je me souviens du dernier mouvement de bras que j'ai fait. C'était un mouvement de bras si simple, si petit mais j'ai tout donné et je me souviens être en train de descendre (dans l'eau) et me dire: 'oh, oh, je ne me sens pas super bien'. C'est la dernière chose dont je me rappelle", témoigne la championne.

Plus de peur que de mal donc pour Anita Alvarez, qui s'en sort très bien. Emmenée au centre médical de la piscine, la nageuse va beaucoup mieux. Un épisode traumatisant, en espérant que cela ne lui arriverait plus jamais.