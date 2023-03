Anne-Catherine Verwaerde (Affaire conclue) maman : photos complices avec son fils Jack qui lui ressemble énormément

Si elle est très proche de son fils, Anne-Catherine Verwaerde n'a jamais caché que son métier prenait beaucoup de place dans sa vie, laquelle est partagée entre la France et l'Angleterre. Heureusement, cela n'impacte en rien leur relation comme elle l'assurait en 2020 lors d'une interview pour Femme actuelle. "Mon fils de 12 ans est très habitué à ce que sa mère ne soit pas souvent à la maison", confiait-elle. Et de préciser : "Il n'en souffre pas et moi non plus. On est habitué comme ça."

Le jeune Jack est même au contraire très heureux de voir sa mère s'épanouir dans ses projets professionnels et représente pour elle un soutien de taille. "Il était très fier la première fois qu'il m'a vue à la télévision", a-t-elle rapporté à nos confrères. Encore mieux que de la voir sur le petit écran, Jack a eu l'occasion de l'accompagner sur un tournage. "Il est même venu sur le plateau au moment de Noël. Il a vraiment vu ce que je faisais au quotidien et a pu voir les coulisses de l'émission", se réjouissait-elle également.

Lors de cet entretien, Anne-Catherine Verwaerde indiquait au passage que le papa de Jack était Anglais. En revanche, aucun signe de ce dernier sur les réseaux sociaux de l'acheteuse.