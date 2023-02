Anne-Élisabeth Lemoine : Gros moment de gêne face à Hugh Jackman qui vole à son secours

Son innocence et sa maladresse légendaire en font une animatrice très attachante, mais Anne-Élisabeth Lemoine se passerait bien de certains moments de malaise à la télévision. Toujours très accueillante et bienveillante, la douce présentatrice a pourtant la fâcheuse tendance à se compliquer la tâche... Ce lundi 20 février 2023, alors qu'elle recevait Hugh Jackman et Laura Dern, pour parler de leur nouveau film The Son, l'animatrice a tenté de prononcer le prénom du premier à l'anglaise...

Désireuse de bien faire les choses, la jolie blonde a demandé à l'acteur australien comment prononcer son prénom correctement. Après plusieurs tentatives infructueuses, ce dernier lui a finalement recommandé de le prononcer à la française. "Hugues, c'est parfait", a-t-il lâché dans un français irréprochable. Une indication qui a beaucoup étonné l'animatrice... "On dit Hugues ? Ça déglamourise un peu Hugues...", a-t-elle prévenu. Mais loin d'être choqué, le célèbre interprète de Wolverine trouve même que la prononciation française est meilleure que l'anglaise. "Au contraire, je trouve ça très classe !", a-t-il assuré.

Une prononciation pas si évidente...

Si Anne-Élisabeth Lemoine a longuement peiné pour prononcer le prénom de l'acteur, ce dernier a tenu à la rassurer en lui expliquant qu'il lui avait, lui-même, mis du temps à se familiariser avec son prénom. "Je n'arrivais jamais à prononcer mon propre nom quand j'étais gamin ! Hugh c'est un drôle de nom à prononcer, surtout pour les français", a précisé l'acteur. Heureusement, l'échange s'est terminé dans un rire général et une ambiance très détendue.

Au passage, Anne-Élisabeth Lemoine a néanmoins dû se présenter car les deux acteurs de renom n'avaient aucune idée de qui elle pouvait bien être. En revanche, chacun d'eux a parfaitement reconnu le grand Pierre Lescure, chroniqueur de l'émission mais aussi et surtout célèbre président du Festival de Cannes durant huit longues années (de 2014 à 2022). Heureusement, ils se sont montrés très agréables et bienveillants avec l'animatrice et ont beaucoup plaisanté avec elle par la suite.