Anne-Elisabeth Lemoine se fait hurler dessus : le tournage de "C à Vous" perturbé par un voisin colérique

Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la réouverture des terrasses a été accompagnée d'une joie supplémentaire pour les téléspectateurs. Le 19 mai 2021, alors que les Français trinquaient à nouveau au grand air, Anne-Élisabeth Lemoine reproposait, enfin, ses traditionnels dîners à ses invités sur France 5 dans l'émission C à Vous. Mais pour respecter les nouvelles règlementations sanitaires, la petite bande fait désormais ripaille en extérieur, dans un jardin situé à proximité des studios de l'émission, chaque soir à 20h.

Depuis que nous dînons en extérieur, on ne s'est pas fait que des amis

Malheureusement, cette nouveauté ne plaît pas à tout le monde. Encore moins à tous ceux qui habitent à côté de ce fameux espace vert, comme ils l'ont fait comprendre récemment à Anne-Elisabeth Lemoine. "C à vous, c'est comme à la maison, on reçoit des gens sympas, on dîne, on papote, et comme à la maison, on a des voisins, a résumé Bertrand Chameroy dans sa chronique Le Speakerin. Aujourd'hui devait avoir lieu la Fête des voisins, mais pandémie oblige elle est reportée au 24 septembre prochain. Et c'est peut-être pas plus mal parce que depuis que nous dînons en extérieur, on ne s'est pas fait que des amis."

Face à la diffusion des magnétos d'un récent épisode de l'émission, dont le volume était "un poil trop fort", un voisin s'était effectivement mis a hurlé sur l'équipe depuis son domicile. Dans ces récentes images d'archives, révélées par Bertrand Chameroy le 28 mai 2021, Anne-Elisabeth Lemoine et Pierre Lescure tentent de régler le problème en vitesse jusqu'à ce que ce dernier ne perde patience. "Baissez, merde ! Magnez-vous !" supplie le journaliste. Il faut croire que l'équilibre sonore a été retrouvé. Ledit voisin, en tout cas, n'est plus intervenu oralement pour faire connaître son mécontentement. Le spectacle peut donc continuer en toute quiétude...