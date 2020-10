Anne Sinclair en couple avec Pierre Nora : "Elle m'a évité le pire"

Officiellement divorcée depuis 2013 de l'ancien ministre et patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, après une rupture actée un an plus tôt, Anne Sinclair écrit la dernière page du livre de sa vie auprès de Pierre Nora. Un historien et membre de l'Académie française âgée de 88 ans. Dans les pages de Libération, il a fait des confidences sur leur histoire d'amour.

Dans son portrait dressé par le journal, Pierre Nora est revenu sur sa carrière et sa vie, mais il a également accepté de lever le voile sur sa vie sentimentale. Marié une seule fois et "guéri" du mariage, il a par la suite vécu une histoire d'amour compliquée. "Après j'ai vécu... Oh, j'ai eu une vie sentimentale très compliquée, n'entrons pas dans les détails. J'ai été très amoureux d'une femme avec laquelle je ne pouvais pas vivre. Nous avons passé notre vie à nous séparer et à nous retrouver. Elle est morte il y a dix ans. Je ne peux pas en parler tant j'en suis affecté", a-t-il confié.

Après cette relation, Pierre Nora est tombé amoureux d'Anne Sinclair, alors libre depuis son divorce d'avec DSK, l'homme qu'elle avait aimé et soutenu y compris au plus fort de l'affaire du Sofitel de New York... "Je l'ai tirée de la dépression grave qui la menaçait et elle m'a évité le pire. (...) Je suis heureux : regardez la femme merveilleuse dont je partage la vie", a sobrement ajouté le compagnon de l'ancienne star de TF1. De son côté, l'ancien ministre de l'Économie et candidat malheureux à l'Élysée s'est remarié avec Myriam L'Aouffir.

Anne Sinclair, qui peut se montrer loquace sur son compte Twitter, est en revanche bien plus discrète encore que son nouveau compagnon quand il est question de parler de sa vie privée. La journaliste avait tout juste déclaré, en 2017, à Vanity Fair : "J'ai retrouvé depuis trois ans le bonheur auprès d'un homme, qui, comme moi, n'est plus tout jeune." La même année, elle précisait au JDD la raison de son silence sur le sujet. "Je demeure seulement verrouillée sur ma vie privée, car, sinon, on se retrouve en lambeaux sur la place publique", clamait-elle. Il faut dire que la journaliste de 72 ans a l'habitude des attaques et des critiques, qu'il s'agisse de sa fortune, de son mariage avec DSK ou de son avis sur l'actualité. Alors, moins elle en dit, mieux elle se porte.