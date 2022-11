Anne Sinclair et Ivan : Qui est le père de ses enfants qui a marqué sa vie avant Dominique Strauss-Kahn ?

Ce vendredi 4 novembre 2022, Anne Sinclair est aux commandes d'un nouveau numéro de son émission culturelle Fauteuils d'orchestre, consacrée à la musique classique et diffusée sur France 5. Elle reçoit sur la scène du Théâtre du Châtelet de Paris le jeune pianiste de 25 ans, Alexandre Kantorow.

Si Anne Sinclair est devenue connue du grand public pour avoir animé la célèbre émission 7 sur 7 de 1984 à 1997 sur TF1, elle a également été remarquée pour ses conquêtes amoureuses. Avant d'être la femme de Dominique Strauss-Kahn avec lequel elle s'est mariée le 26 novembre 1991, Anne Sinclair a épousé le journaliste Ivan Levaï avec qui elle a eu deux fils, David et Élie.

Nous sommes restés très proches, il est comme un frère aujourd'hui

En mai 2021, Anne Sinclair avait accordé un entretien à nos confrères de Elle pour la promotion de son livre Passé composé (éditions Grasset). La journaliste de 74 ans a évoqué sa relation avec son ex-mari Ivan que ses parents Micheline Nanette Rosenberg et Joseph-Robert Sinclair admiraient : "Mes parents ont été formidables, a-t-elle souligné. Ils auraient pu préférer ce garçon BCBG [Bon chic bon genre] à l'enfant de la Ddass qu'était Ivan Levaï, dont je fus plus tard éprise, mais il n'en fut rien." Et de poursuivre : "Il faut dire qu'Ivan est un homme très rare, d'une immense générosité, nous sommes restés très proches, il est comme un frère aujourd'hui."

Je suis plus sereine que je ne l'ai jamais été

Après son divorce avec Dominique Strauss-Kahn, Anne Sinclair a retrouvé l'amour aux côtés de l'historien Pierre Nora. Elle semble plus épanouie que jamais. "Je suis plus sereine que je ne l'ai jamais été, plus vivante, plus gourmande dans tous les sens du terme, a-t-elle déclaré à Elle. Evidemment avec Pierre, on a sans doute moins le temps devant nous qu'on en a derrière, mais j'ai appris à vivre au présent."