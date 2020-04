Annette Blier : L'épouse de Bernard Blier morte à 84 ans, le Covid-19 suspecté

La liste des victimes ne cesse de s'allonger : Annette Blier, la seconde épouse de l'acteur Bernard Blier, est morte à l'âge de 84 ans à Pontarlier, dans le Doubs. La nouvelle nous vient de l'AFP – l'Agence-France Presse –, qui a reçu confirmation de cette tragédie le jeudi 23 avril 2020. L'Ehpad dans lequel elle résidait n'a donné aucune cause à cette disparition, ni l'établissement médical dans lequel elle a rendu son dernier souffle. La presse locale, toutefois, évoque un cas de coronavirus...

Annette Blier, Annette "Martin" de son nom de jeune fille, était née en 1936. Elle avait rencontré le comédien de son coeur durant l'année 1961. A l'époque, Bernard Blier donnait la réplique à Françoise Giret et Maurice Biraud dans le film Le septième juré, de Georges Lautner – réalisateur avec lequel il a énormément collaboré. Or, le tournage se situait à Pontarlier et toute l'équipe logeait dans l'hôtel tenu par les parents de la jeune femme. Un coup de foudre plus tard, les amoureux se mariaient, en 1965.

Avant de rencontrer Annette, Bernard Blier avait épousé Gisèle Brunet, avec qui il a eu une fille – Brigitte – et un garçon que l'on connaît tous, le réalisateur et auteur Bertrand Blier. Avant de disparaître le 29 mars 1989, le comédien avait été récompensé d'un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, une récompense remise par Michel Serrault en personne. Un théâtre porte également son nom à Pontarlier. En cinquante ans de carrière, Bernard Blier a tourné dans plus de cent quarante films, a collaboré avec Marcel Carné, Sacha Guitry, Michel Audiard. Il était, par exemple, l'inoubliable Raoul Volfoni dans Les Tontons flingueurs. Voilà que la famille se décime encore un peu plus...