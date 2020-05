Anouchka Delon : Sa maman partage une jolie photo d'enfance, câlin à trois

31 ans séparent Rosalie van Breemen et Alain Delon lorsqu'ils se rencontrent en 1987 sur le tournage de Comme au cinéma, la chanson d'Alain Delon. C'est le coup de foudre et de leur histoire d'amour, qui s'est achevée en 2001, sont nés deux enfants : Anouchka, en novembre 1990 et Alain-Fabien, en mars 1994. De cette relation passionnée avec le célèbre acteur français, Rosalie van Breemen a gardé de nombreux souvenirs heureux. Jeudi 30 avril 2020, l'ancien mannequin néerlandais de 53 ans a partagé l'un d'entre eux sur Instagram.

Nostalgique de la période où sa petite Anouchka n'était encore qu'un bébé, Rosalie van Breemen a publié une photo montrant sa fille en maillot de bain, tendrement blottie contre son papa adoré, sa maman complétant ce magnifique tableau de famille.

Cette photo à trois, Rosalie van Breemen l'a publiée en hommage à sa fille, qui est elle-même maman depuis bientôt trois mois. Anouchka Delon et son compagnon Julien Dereimss ont accueilli un petit garçon en février dernier. Si le prénom du bébé reste toujours inconnu, Anouchka Delon s'est confiée pour la première fois sur sa nouvelle vie de maman le 24 avril dernier, dans une émission de la radio suisse OneFM. La comédienne de 29 ans vit avec ses deux hommes à Genève, en Suisse.

"C'était comme si c'était hier... Maintenant, ma fille Anouchka est aussi maman. En tant que femme, c'est si important de célébrer tes qualités de femme. Bien sûr que je sais comment tenir un marteau (prenez garde...), et un clou... Mais dieu ne m'a pas seulement donné de gros bras (...) mais aussi beaucoup d'amour et de tendresse dans mon coeur.... Sois fière d'être une femme et profites-en", a commenté Rosalie van Breemen en légende de sa photo.