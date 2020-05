Anthony James est mort : l'acteur d'Impitoyable avait 77 ans

Il était connu pour ses rôles de méchants sur grand écran : Anthony James est mort le 26 mai 2020 à l'âge de 77 ans. Comme l'ont rapporté plusieurs médias, dont People, l'acteur américain est décédé des suites d'un cancer dans l'état du Massachusetts. Il ne s'était jamais marié et n'avait pas eu d'enfant. Le comédien laisse derrière lui une carrière de plus de 20 ans, après avoir pris sa retraite sur un succès : le rôle de Skinny Dubois dans Impitoyable, de et avec Clint Eastwood, Oscar du meilleur film en 1993.

Étonnamment, Anthony James a commencé et terminé sa carrière d'acteur avec un succès critique. L'Américain a fait ses débuts à l'âge de 26 ans dans le film Dans la chaleur de la nuit, sorti en 1967, et récompensé de cinq Oscars l'année suivante. En plus de s'être illustré dans d'autres longs-métrages, tels que L'Homme des Hautes Plaines (1973), les westerns Sam Whiskey le dur (1969) et Hollywood Cowboy (1975), le thriller Tonnerre de feu (1983) ou encore la comédie Y a-t-il un flic pour sauver le président ? (1991), l'acteur a multiplié les rôles sur le petit écran. Il a notamment été aperçu dans les séries Drôles de dames, Starsky et Hutch, K 2000, Agence tous risques, L'Homme qui tombe à pic, Star Trek : La Nouvelle Génération...

Depuis qu'il avait pris sa retraite, Anthony James était parti s'installer dans la Nouvelle-Angleterre, où il se consacrait à sa passion pour la peinture. Il a également publié plusieurs poèmes et ses mémoires intitulées Acting My Face, en 2014.