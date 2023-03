Apolline de Malherbe très gênée par les propos d'un chroniqueur : gros malaise en direct

Ce mercredi 29 mars 2023, Apolline de Malherbe était aux commandes d'un inédit d'Apolline Matin, sur RMC Story. En fin d'émission, elle a reçu Arnaud Demanche pour sa chronique humoristique. Et la présentatrice de 42 ans n'a pas caché sa gêne lorsqu'il a fait de l'humour noir sur Michel Fourniret.

Dans sa chronique baptisée "C'est tous les jours Demanche", Arnaud Demande revient sur l'actualité avec humour. Et en fin de séquence, il a souhaité évoquer le succès du documentaire Netflix sur Monique Olivier, la femme du tueur en série Michel Fourniret. "Amoureuse de Michel Fourniret quand même. Comme quoi, pour séduire une meuf, il n'y a pas que le physique qui compte. Il y a aussi ce que tu fais dans la vie. Quel séducteur ce Michel. Alors tu sens que ce n'est pas le genre à emballer Maeva Ghennam ou alors si, mais dans un sac en plastique...", a-t-il lancé dans un premier temps. Des paroles qui ont provoqué la gêne d'Apolline de Malherbe. Si elle a ri, la charmante brune a également mis une main à son visage et a baissé la tête.

C'est l'humour noir

"Ça va Apolline ?", a alors demandé Arnaud Demanche. Ce à quoi elle a répondu : "J'ai très peur...". Elle n'était en effet pas au bout de ses surprises puisque le chroniqueur ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite précisé que Monique Olivier et Michel Fourniret ont prouvé qu'il était important d'avoir des passions communes. "Le secret d'un couple qui dure". "Apolline, on ne vous imagine pas mariée avec un homme qui ne s'intéresse pas à l'actualité. On ne vous imagine pas non plus mariée à Michel Fourniret...", a-t-il poursuivi, alors que la mère de famille ne faisait que mettre une main sur le visage pour se cacher.

Cela n'a malgré tout pas empêché Arnaud Demanche de terminer sa chronique. Il a ensuite imaginé leur enfant participant à L'école des fans et s'est ainsi mis dans la peau de Jacques Martin. "Tu habites Montigny-les-Metz et tu es venu avec tes parents dans la belle camionnette blanche qui est devant le studio. Il fait quoi ton papa ? 'Il fait des trous dans le jardin'. Papa fait des trous dans le jardin. C'est le monsieur avec la pelle là-bas ? C'est lui qui était en coulisses pour offrir des bonbons à tous tes petits camarades qui vont chanter dans l'émission ? Ils sont où d'ailleurs ? Où est-ce qu'ils sont passés ?", a-t-il notamment déclaré avant de conclure face à une Apolline de Malherbe toujours aussi gênée. "C'est l'humour noir...", a-t-elle précisé.