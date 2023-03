Apolline de Malherbe maman de 4 enfants : comment elle gère le "vaste bordel" dans sa vie personnelle

Comment fait-on pour interviewer un ministre le matin, préparer des questions pour des futurs candidats à la présidentielle l'après-midi... et s'occuper de quatre enfants le soir ? Demandez à Apolline de Malherbe, qui fête ses 43 ans ce mardi, c'est son quotidien ! La journaliste de BFMTV, aujourd'hui sur RMC, qui a remplacé Jean-Jacques Bourdin à la présentation de l'interview politique de la matinale est en effet l'heureuse maman d'une grande tribu qui l'épanouit chaque jour.

Et pour qui elle réussit à concilier vie professionnelle et vie privée : comme elle l'avait confié dans Femme Actuelle à l'occasion des élections présidentielles, tout cela est une affaire d'équilibre difficile à trouver.

D'ailleurs, elle l'avoue, "on ne gère pas" lorsqu'on se retrouve à la tête de cela : "Pendant longtemps j'ai fait semblant qu'il n'y avait aucun problème et que je maîtrisais les choses. Maintenant j'ose dire que c'est un vaste bordel, mais un joyeux bordel ! J'essaie de leur donner les quelques moments que je peux leur accorder. En ce moment, dans ma vie, il y a le travail et la famille. J'ai enlevé tout le reste, je ne me suis concentrée que sur l'essentiel. Honnêtement ça me va très bien. Je suis très heureuse tant que j'ai un peu de temps pour eux", expliquait-elle l'an dernier.

Des "enfants débrouillards" !

Et sa tribu, dont les derniers-nés sont encore tout petits, la connait par coeur : avec elle, le travail, c'est sacré. "Ils sont habitués, depuis qu'ils sont tout petits. Quand mes deux aînés étaient petits, j'étais à Washington [où elle était correspondante pour BFM TV, ndlr], j'avais des horaires improbables. Parfois je faisais le dîner et le téléphone sonnait parce qu'il y avait une urgence et je laissais tomber la cuillère pour partir en courant. Ils savent ce que c'est et voient qu'on est heureux", raconte la jeune femme.

D'autant qu'elle n'élève pas seule ses quatre enfants, loin de là : son compagnon Harold Hauzy est également très présent à ses côtés. Psychanalyste, celui-ci est également dans le monde politique, puisqu'il a été conseiller de Manuel Valls. "Très aidée" et "mal placée pour se plaindre", comme elle l'expliquait dans le magazine ELLE, elle avait cependant rendu hommage à la fratrie, qu'elle voit devenir autonome très vite : "J'ai décidé de faire des enfants débrouillards. C'est le meilleur service à leur rendre". Une belle déclaration !