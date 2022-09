Apoline de Malherbe, son compagnon jaloux de Cyril Hanouna ? Harold Hauzy intervient en direct, "il y a des limites"

Il y a des limites

"Oh Cyril on se calme ! ", est soudainement intervenu Harold Hauzy, ancien conseiller en communication de Manuel Valls mais surtout actuel compagnon de la journaliste, avec qui Apolline de Malherbe est pacsée. Cette conversation a semblé certainement trop ambiguë à son goût, ce qui expliquerait cette intervention surprise. Mais il en faut beaucoup plus pour perturber Cyril Hanouna. "Est-ce qu'elle m'aime ou pas ta femme ?", lui a demandé l'animateur, sans aucune vergogne. "Il y a des limites", a répondu l'expert en politique.

"Tu parles à qui... Tu as compris ou pas ?", a-t-il également ajouté, de quoi faire redescendre l'animateur d'un étage. "Bon écoute, on s'aime, on est amis, ok ?", a clarifié Cyril Hanouna en parlant de sa relation avec la journaliste. "Ah ça c'est bien !", s'est alors réjoui Harold Hauzy, avant de s'éclipser et de laisser sa dulcinée reprendre sa discussion avec le présentateur. Pour rappel, il est papa, avec Apolline de Malherbe, d'une petite fille née en 2017. La journaliste, avant cette naissance, était déjà l'heureuse maman de deux garçons nés en 2007 et 2010.