Apolline de Malherbe : Qui est son compagnon, proche de Manuel Valls ?

La séquence a de quoi marquer les esprits. L'échange particulièrement tendu entre la journaliste Apolline de Malherbe et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur BFMTV et RMC ce 8 février 2022 n'a pas laissé le public de marbre. Lors de cette interview politique, la présentatrice n'a pas apprécié le ton condescendant de son interlocuteur, ce dernier lui reprochant sa supposée agressivité. Elle le lui a fait clairement savoir au cours de cet entretien musclé dans lequel résonne encore la phrase "Calmez-vous madame, ça va bien se passer". L'une des stars de la maison RMC ne tient pas à rester de marbre quand elle ne se sent pas respectée dans son métier. Dans sa vie privée, elle est une heureuse maman de quatre enfants et la compagne d'Harold Hauzy. Ce dernier est aussi un expert de la politique, mais option communication.