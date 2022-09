Cyril Hanouna fête ses 48 ans : grand moment et sacré gâteau avec Guillaume Genton et Diane Leyre

Animateur mais aussi papa

Matthieu Delormeau avait alors décidé d'aller à contre-courant de ses camarades, qui avaient été très élogieux à l'égard de l'animateur, en le titillant. "Ça fait à peu près huit ans que je suis là, ça fait huit ans que tu me dis que je suis le meilleur, huit ans que tu me dis que je suis un espoir, huit ans que je roule et que je n'ai pas décollé. Alors soit tu m'offres deux prime time réguliers ici et je décolle, soit je vais décoller ailleurs sur une autre chaîne" avait-il lâché, ce à quoi Cyril Hanouna avait répondu : "Vas décoller ailleurs", avec beaucoup d'humour.

Il est également possible, voire probable, que le présentateur de C8 organise un anniversaire en famille, lui qui pour rappel est le père de Lino (né le 14 mai 2012 et qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau) et de Bianca (née le 3 mars 2011). Deux enfants qui sont les fruits de son amour avec une certaine Émilie, dont il est désormais séparé. Mais il aurait retrouvé l'amour depuis avec une femme dont l'identité est gardée secrète.