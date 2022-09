Touche pas à mon poste : Un chroniqueur prêt à quitter l'émission, cette menace qui ne passe pas !

Au fil des années, certains chroniqueurs ont joué aux chaises musicales autour du plateau de Touche pas à mon poste, sur C8. En effet, plusieurs ont annoncé leur départ à l'instar de Thierry Moreau, Enora Malagré ou encore Agathe Auproux, qui étaient devenus des visages emblématiques du talk-show. Désormais, c'est une autre figure phare du programme qui pourrait bien quitter TPMP.

Jeudi 22 septembre 2022, ce même chroniqueur prend son courage à deux mains et livre son ressenti en direct dans l'émission. Il s'agit de Matthieu Delormeau, présent dans l'émission depuis 2015 avec un premier départ en 2020 pour un retard l'année suivante. "Ne le prend pas comme une menace. Mais en fait c'est plutôt une menace quand même", commence-t-il alors, donnant le ton. Et de poursuivre : "Ça fait à peu près huit ans que je suis là, ça fait huit ans que tu me dis que je suis le meilleur, huit ans que tu me dis que je suis un espoir, huit ans que je roule et que je n'ai pas décollé. Alors soit tu m'offres deux prime time réguliers ici et je décolle, soit je vais décoller ailleurs sur une autre chaîne !"

Un ultimatum qui ne passe pas auprès de Cyril Hanouna. "Tu te prends pour Poutine maintenant ? Je t'explique : ça va partir de là et ça va aller tout droit dans ta gueule !", lâche-t-il face à un plateau hilare. Et de reprendre un peu plus posément : "Je crois que le mieux, c'est qu'il décolle ailleurs. Juste, fais gaffe en décollant à ne pas te prendre le mur." Trêve de plaisanteries, l'animateur phare de C8 précise qu'il a déjà offert "une superbe émission" à son chroniqueur, à savoir TPMP People, que Matthieu Delormeau présente chaque samedi sur la chaîne. "Il veut toujours plus lui !", regrette alors Cyril Hanouna.

Enfin, Matthieu Delormeau avoue qu'il espérait pouvoir un jour remplacer son mentor aux commandes de Touche pas à mon poste... "J'avais prévu qu'un jour, avec tout ton argent, t'irais te promener... Je suis là au cas où il t'arrive quelque chose mais il ne t'arrive jamais rien", déclare alors le chroniqueur. Pour l'heure, ces projets ne devraient pas aboutir !