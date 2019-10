Énora Malagré : Elle révèle pourquoi elle a quitté TPMP

Après mûre réflexion, Énora Malagré avait décidé de quitter la bande de Touche pas à mon poste (C8) en mai 2017. L'annonce de sa décision en vidéo sur Twitter le 29 mai 2017 très exactement avait surpris tout le monde, y compris ses camarades chroniqueurs.

Depuis, la jeune femme a publié son propre livre le 8 octobre 2019 aux éditions Leduc.s. Dans ce témoignage intitulé Un cri du ventre, Énora Malagré raconte son combat contre l'endométriose et son profond désir d'enfant. Mais elle évoque également les raisons pour lesquelles elle a décidé de quitter TPMP. Pour elle, sa décision s'est prise en trois temps, à la suite de trois événements différents.

Le premier réside dans un simple voyage en Bretagne à l'occasion du tournage des Enquêtes de TPMP : "J'ai reçu un électrochoc. Le début de la rédemption. J'étais reconnectée à mes racines bretonnes, la houle ravivait l'espoir et m'ouvrait l'horizon", raconte la chroniqueuse dans son ouvrage. Lors de la diffusion de l'émission, elle avait d'ailleurs fini par fondre en larmes devant les téléspectateurs, expliquant qu'elle ne savait plus vraiment ce qu'elle voulait.

Le deuxième événement marquant est le fameux conseil de classe organisé par Cyril Hanouna. Alors que ce dernier demandait aux autres chroniqueurs si Énora avait un avenir en tant qu'animatrice, la jeune femme avait été profondément choquée par ce questionnement : "Comment mon patron peut-il poser une telle question ? Alors qu'il a fait de moi une animatrice, et ce, depuis sept ans ? Je ne suis pas la seule à ne pas comprendre une telle cruauté. Gênés par cet intitulé, mes collègues me défendent. Quant à Cyril, déçu de la séquence, il m'enfonce. Pour moi, ça a été le déclic. Et j'ai très mal vécu que ma mère m'appelle, en larmes, pour me supplier de quitter cette arène", avait à l'époque expliqué la chroniqueuse de 36 ans.

Les dés ont finalement été définitivement jetés lors du tristement célèbre canular homophobe qui a provoqué un véritable tollé : "Ma décision était prise. Je ne me reconnaissais plus. Il ne manquait qu'une goutte pour faire déborder le vase", conclut-elle avant d'ajouter : "Mes relations avec Cyril étaient plus tendues que jamais. Toujours cette obsession qui était la sienne de masquer nos vraies relations !"

Mais en plus de s'en prendre à Cyril Hanouna, Énora Malagré n'épargne pas non plus la chaîne C8. En effet, après avoir laissé fuser les critiques mordantes de son animateur phare envers la jeune femme, la chaîne avait bizarrement décidé de tout faire pour qu'elle ne quitte pas le programme : "Je n'avais pas eu de nouvelles de la direction de C8 depuis que mon émission Le Van s'était plantée, (...) et voilà que mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. À 22h30, on me proposait du travail, et dans la semaine, l'émission musicale que je réclamais depuis des mois. Tout le monde se rappelait soudain que j'existais", déplore Énora Malagré.

Son témoignage est à retrouver en intégralité dans son livre Un cri du ventre, aux éditions Leduc.s.