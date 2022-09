Guillaume Genton richissime à 31 ans : ses confidences sans tabou sur sa situation financière

On ne présente plus Guillaume Genton. Depuis la fin de l'année 2020, il est l'un des chroniqueurs phares et incontournables de Touche pas à mon poste. Mais c'est dans l'ombre qu'il évoluait depuis bien plus longtemps dans les coulisses de l'émission, en étroite collaboration avec Cyril Hanouna. En effet, l'animateur de C8 a donné sa chance à l'atypique blond de la bande il y a déjà cinq ans en lui confiant la production d'émissions et documentaires sur la chaîne. Un domaine qui passionne Guillaume Genton depuis toujours, lui qui en a d'ailleurs fait son métier.

A seulement 31 ans, il est un entrepreneur à succès, aux commandes de plusieurs entreprises. Tout a commencé avec Genton Productions en 2015, sa boîte qui travaille pour tous les acteurs du PAF et emploie aujourd'hui une trentaine de salariés . "Je démarre en vendant des petits sujets à NRJ 12, C8... Après j'ai commencé à faire des documentaires et des programmes de flux pour France Télévisions, Canal+. Ensuite, en 2019, j'ai monté Kennedy Agency, spécialisée dans l'habillage 3D des émissions, la création graphique, la réalité augmentée... Là on travaille avec Amazon, Netflix, Endemol, TF1. J'ai aussi une boîte de communication pour les entreprises, Blondinet, et un studio d'édition musicale, La Gamme, spécialisé dans les musiques pour la télévision. L'idée étant de maîtriser entièrement la chaîne de production", a-t-il listé lors d'une interview pour le magazine Technikart.

Des "dizaines de milliers d'euros" dépensés par mois

En parallèle, Guillaume Genton trouve le temps d'animer quotidiennement la matinale de Virgin Radio depuis le mois d'août. De multiples activités qui lui permettent de gagner beaucoup (beaucoup) d'argent. Par exemple, nos confrères qui sont allés à sa rencontre au Bois de Boulogne à l'aube ont pu le repérer de loin dans ses vêtements de luxe et accompagné de son chauffeur qui conduit sa Porsche Cayenne (car oui, Guillaume n'a pas le permis apprend-t-on). Très riche donc, il assure néanmoins avoir "un rapport sain" avec l'argent. "Je ne me cache pas d'aimer l'argent (...). C'est avant tout un signe de succès dans ce qu'on fait professionnellement. J'aime le confort mais je n'aime en aucun cas le montrer vulgairement sur les réseaux sociaux. Ce que j'aime avant tout c'est en faire profiter autour de moi", a-t-il confié.

Faire profiter les autres mais aussi se faire plaisir à lui-même. Voire un peu trop. Guillaume Genton a déjà avoué dans Touche pas à mon poste dépenser sans compter, jusqu'à 25 000 euros par mois. "J'avais dit 'plusieurs dizaines de milliers d'euros' et lui s'était arrêté à 25 000 euros", a-t-il nuancé. Quoi qu'il en soit, une grosse partie sert à payer le loyer de son appartement de luxe avec vue sur la Tour Eiffel, ainsi que celui de sa maison à côté de Paris. "J'ai la chance de bien gagner ma vie, mais je ne suis pas du tout économe, je suis extrêmement dépensier. (...) Je dépense dans des voyages, des restos, je suis un bon vivant mais avoir des millions sur mon compte ou dans de l'immobilier, ça ne m'intéresse pas", a-t-il ajouté.