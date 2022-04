"Un vaste et joyeux bordel !" : Apolline de Malherbe évoque comme jamais sa vie de famille, avec 4 enfants

Dimanche 10 avril 2022 est un jour très important pour les Français. Il s'agira du premier tour de l'élection présidentielle. Forcément, l'événement mobilise toutes les chaînes d'infos et leurs journalistes spécialisés en politique, comme Apolline de Malherbe. Celle qui a remplacé Jean-Jacques Bourdin à la rentrée 2021 pour la matinale de RMC a d'ailleurs été choisie pour couvrir les soirées électorales. Son travail va donc encore la forcer à mettre de côté sa vie de famille. Car Apolline de Malherbe est également très occupée lorsqu'elle rentre chez elle, avec quatre enfants à charge, qu'elle a eus avec son compagnon Harold Hauzy, expert de la politique mais option communication.

Lors d'un entretien pour Femme actuelle, la journaliste de 41 ans, qui se retient toujours d'évoquer sa vie de privée, a accepté de se confier sur les difficultés qu'elle peut rencontrer au quotidien en tentant de concilier sa carrière et son rôle de maman. "On ne gère pas. Pendant longtemps j'ai fait semblant qu'il n'y avait aucun problème et que je maîtrisais les choses. Maintenant j'ose dire que c'est un vaste bordel, mais un joyeux bordel !", a-t-elle avoué.

Elle se réjouit même d'avoir pu adopter ce style de vie très tôt avec ses enfants. Ainsi, ses absences ou empêchements ne sont jamais des surprises. "Ils sont habitués, depuis qu'ils sont tout petits. Quand mes deux étaient petits, j'étais à Washington, j'avais des horaires improbables. Parfois je faisais le dîner et le téléphone sonnait parce qu'il y avait une urgence et je laissais tomber la cuillère pour partir en courant. Ils savent ce que c'est et voient qu'on est heureux", a-t-elle assuré à nos confrères.

Reste que lorsqu'elle est avec ses enfants, Apolline de Malherbe est entièrement dédiée à leur épanouissement. D'ailleurs, plus rien n'existe en dehors de sa vie familiale dans ces moments-là. "J'essaie de leur donner les quelques moments que je peux leur accorder. En ce moment, dans ma vie, il y a le travail et la famille. J'ai enlevé tout le reste, je ne me suis concentrée que sur l'essentiel. Honnêtement ça me va très bien. Je suis très heureuse tant que j'ai un peu de temps pour eux", a-t-elle déclaré.